De Astis, arrestata la madre del 13enne alla guida dell'auto che l'ha travolta

21 agosto 2025 a

a

a

È stata arrestata la mamma dei due fratellini a bordo dell’auto rubata che lunedì 11 agosto ha travolto e ucciso a Milano Cecilia De Astis, una 71enne in pensione cge stava in quel momento tornando a casa. Uno dei due figli della donna è il 13enne che guidava la Citroen Ds4 bianca che, in via Saponaro, ha sbandato e investito la vittima. La mamma dei due ragazzini (l'altro di 12 anni), è stata rintracciata ieri dagli agenti della polizia locale di Milano nei giardini in viale Giovanni da Cermenate, non lontano dal campo rom di via Selvanesco dove la donna viveva con altre famiglie rom di origine bosniaca.

Video rubati a De Martino, è caccia a un dipendente della società che gestisce i server delle telecamere

La donna, 33 anni, è stata arrestata per un cumulo pena di 3 anni e 10 mesi per i furti commessi tra il 2017 e il 2019 soprattutto in abitazione. A quel punto, è stata accompagnata dai vigili nel carcere di San Vittore. Quando è stata bloccata dagli agenti, la madre dei ragazzini addosso aveva oltre 130 grammi di gioielli in oro e oltre 1.500 euro. Per questo è anche stata denunciata a piede libero per ricettazione. Il figlio 13enne, quello che era alla guida al momento della tragedia, era scappato dalla comunità nella Bergamasca in cui era stato portato. Poi è stato ritrovato e ricondotto nel luogo a cui è stato destinato.