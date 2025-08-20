Video rubati a De Martino, è caccia a un dipendente della società che gestisce i server delle telecamere

20 agosto 2025 a

Inizia a muovere i primi passi l'indagine della Procura di Roma su una serie di video rubati illegalmente da un sistema di videosorveglianza in cui compaiono, in atteggiamenti intimi, il conduttore tv Stefano De Martino e la sua fidanzata Caroline Tronelli. Fotogrammi, quelli per cui il Garante per la privacy ha disposto poi l'immediato stop alla divulgazione, che sono stati carpiti senza consenso dall'appartamento della ragazza e lanciati sul web. I magistrati di piazzale Clodio, che hanno ricevuto la denuncia presentata dai legali dello showman, procedono al momento contro ignoti in un procedimento in cui si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno affidato le verifiche alla Polizia Postale, che tenterà di individuare gli hacker che sono riusciti a impossessarsi dei filmati e a riversarli nella rete.

Video rubati a casa De Martino. Il Garante vieta la pubblicazione

Come riporta il Corriere della Sera, secondo gli investigatori il video è stato estrapolato dal server della società che gestisce le immagini della videosorveglianza di casa Tronelli la notte del 9 agosto scorso, qualche istante dopo che gli impianti finissero di riprendere De Martino in compagnia della ragazza. Poi il materiale è stato pubblicato su un sito specializzato che diffonde filmati di coppie ignare di essere vittime di furto di immagini. Sebbene i fotogrammi del conduttore di Affari Tuoi e della compagna fossero insieme a produzioni amatoriali, forte è il dubbio che chi li ha catalogati sapesse della presenza in video dello showman napoletano tanto da intitolarli "De Martino". Gli inquirenti, infatti, hanno sequestrato il modem collegato alle telecamere e vogliono capire se l'hacker lavori per la stessa società che ha installato il sistema di vigilanza in casa Tronelli.