Meteo, per Sottocorona c'è il cambio di passo: "Deciso calo termico". Ecco quando

Un "radicale cambiamento di configurazione" interesserà presto tutto l'Europa centro-occidentale, dove al posto del "campo anticiclonico" prenderà forma "un canale depressionario a tutte le quote". Parola di Paolo Sottocorona, che per diffondere le ultime previsioni meteo ha anticipato anche che le correnti settentrionali raggiungeranno l'Italia. "Nel prossimo weekend si noterà un deciso calo termico", ha spiegato. Intanto, per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, l'esperto ha detto che il tempo al nord-ovest sarà "nuvoloso, con piogge e rovesci", al centro "variabile, con nubi e piovaschi" e al sud "prevalentemente soleggiato".

Si va verso il miglioramento ma "le insidie sono dietro l'angolo". Sottocorona: ecco quando

Qualche cambiamento è in programma per la giornata di domani, giovedì 21 agosto. Se al nord la giornata sarà "molto instabile, di maltempo" e quindi sostanzialmente simile a quella di oggi, il centro non riuscirà a fuggire a qualche "peggioramento", specie tra Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale, Marche settentrionali. Al sud, invece, attesi "annuvolamenti". Secondo la tendenza di venerdì 22 agosto, al nord-ovest arriveranno "ampie schiarite" ma gli annuvolamenti saranno "possibili". "Quadro più instabile al nord-est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia", ha precisato Sottocorona. Tempo "sereno o poco nuvoloso" al centro. Prevarranno "le schiarite" al sud, dove non si ecsluderà tuttavia "qualche pioggia".