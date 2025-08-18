Meteo, si va verso il miglioramento ma "le insidie sono dietro l'angolo". Sottocorona: ecco quando

18 agosto 2025 a

Nessun cambio di passo all'orizzonte. Come spiega Paolo Sottocorona, che anche oggi cura le previsioni per La7, al nord "la tendenza è verso un'attenuazione dell'instabilità, con qualche residuo o fenomeno" e al centro e al sud, invece, il tempo è "in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ma sempre con insidie e disturbi dietro l'angolo, specie sui rilievi e sulle zone interne dei settori tirrenici". Non si salvano dai temporali le zone "dal Lazio meridionale in giù". Per quanto riguarda le temperature, esse risultano "più vicine alle medie al sud e sopra media di 1-3 gradi al centro-nord".

Sottocorona anticipa poi il peggioramento che riguarda domani, martedì 19 agosto, il nord-ovest, l'arco alpino occidentale", dove si attendono "rovesci e temporali sparsi, specie nel pomeriggio e la sera". Al centro, invece, è previsto "tempo buono, discreto, soleggiato, specie sulle coste". Meno fortunate le zone interne su cui potrebbero abbattersi "rovesci e temporali diffusi, soprattutto tra Toscana, Marche e Umbria". Al sud il tempo è "in prevalenza stabile e soleggiato, con rari disturbi in montagna e sulle isole maggiori".

Mercoledì 20 agosto, poi, al nord-ovest ci si aspetta un "cielo spesso nuvoloso, con piogge e rovesci, su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Lombardia". Secondo il meteorologo, "qualche episodio potrebbe verificarsi anche tra Liguria di Levante e pianure a nord del Po". Peggiora anche il nord-est, "con rovesci diffusi e schiarite più ampie solo a tratti sulla pianura emiliana e romagnola". Al centro "variabilità in Toscana, con nubi, specie sui settori settentrionali e costieri". Tempo "più soleggiato" su Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Al sud, infine, attesi "in prevalenza il sole e qualche disturbo in più in Sardegna".