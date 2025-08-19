Pizza per il Papa prima del rientro in Vaticano: cosa mangia Leone XIV

Nico Spuntoni 19 agosto 2025 a

a

a

A Leone XIV la pizza piace e parecchio. Lo ha già dimostrato mangiandone una alla salsiccia che gli è stata portata durante un'udienza generale direttamente dalla sua pizzeria preferita di Chicago. Domenica scorsa, durante il pranzo con i poveri a Borgo Laudato Si', il Pontefice ha avuto modo di assaggiare quella sfornata da Sandro e Alfonso Pacetti di «Pizza Country Albano» e dal pizzaiolo Valerio Alibardi. E l'ha apprezzata non poco se ha deciso già sul momento di ordinarsi una capricciosa per il martedì successivo. Merito dell'azzardo del titolare, Sandro, che nelle Ville Pontificie ha confidato a Leone il sogno di poter impastare per lui.

L'appello del Papa ai genitori: "Bisogna anche saper dire qualche no"

E martedì sera, attorno alle 20, i cancelli di Palazzo Barberini di Castel Gandolfo si sono aperti per consegnare due scatole di pizze fumanti. Non due pizze come tutte le altre, però, ma destinate al Papa in persona. Oltre alla capricciosa, Alfonso Pacetti ha realizzato una pizza dedicata all'illustre cliente: la Leone XIV fatta con zucchine, mozzarella, black angus, stracciata e crema di tartufo. Il team di Pizza Country, attività a due passi dal Duomo di Albano in cui Leone aveva celebrato lo scorso 20 luglio, ha voluto ringraziare in questo modo il Papa «per l'onore e il privilegio concesso». L'aspetto curioso è che Leone XIV, secondo l'agenda originaria, avrebbe dovuto lasciare Castel Gandolfo già nel pomeriggio di martedì ma alla fine il ritorno in Vaticano è stato rimandato di qualche ora e ha salutato Palazzo Barberini in serata. Giusto in tempo per mantenere la promessa di mangiarsi la capricciosa di Pizza Country. Sandro Pacetti al nostro giornale confessa di essere «lusingato se il Papa ha posticipato il rientro per gustarsi la nostra pizza». I Castelli Romani sono famosi in tutto il mondo per il buon cibo e Prevost, ormai un castellano d'adozione, deve essersene accorto.