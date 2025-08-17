Papa Leone XIV, l'appello ai genitori: "Bisogna anche saper dire qualche no"

17 agosto 2025 a

Papa Leone XIV, all'Angelus da Castel Gandolfo, ha invitato tutti a "rimanere fedeli alla verità nella carità" anche se questo può costare. In che modo? L'esempio è stato presto servito. "Pensiamo, ad esempio, al prezzo che deve pagare un buon genitore - ha detto il Pontefice -, se vuole educare bene i suoi figli, secondo principi sani: prima o poi dovrà saper dire qualche 'no', fare qualche correzione, e questo gli costerà sofferenza". Lo stesso vale per "un insegnante che desideri formare correttamente i suoi alunni, per un professionista, un religioso, un politico, che si propongano di svolgere onestamente la loro missione, e per chiunque si sforzi di esercitare con coerenza, secondo gli insegnamenti del Vangelo, le proprie responsabilità".