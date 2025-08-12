Milano, travolta dall'auto rubata: a bordo c'erano quattro bambini. Trovati in un campo nomadi

12 agosto 2025 a

Alla guida dell'auto rubata a un gruppo di turisti francesi che ha investito e ucciso una donna di 71 anni a Milano c'era un bambino. Sono stati fermati questa mattina dagli agenti della polizia locale di Milano i responsabili dell'investimento avvenuto ieri in via Saponaro che ha causato la morte di Cecilia De Astis. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. I quattro non sono imputabili perché la legge prevede che la capacità di intendere e volere abbia luogo a partire dai 14 anni.

Uccisa da un'auto rubata: a bordo "quattro ragazzini". FdI: MIlano allo sbando

Secondo le prime informazioni i vigili li hanno trovati in un accampamento abusivo nomade della zona. Sarebbero stranieri anche se non avevano documenti con sé. Le autorità stanno procedendo all'identificazione.