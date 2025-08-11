West Nile, morto un 83enne nel Casertano. Sale a nove la quota decessi nel Lazio

11 agosto 2025 a

Sono stati registrati altri decessi a causa del virus West Nile. Il primo, e ottava vittima nel Casertano, è stato un uomo di 83 anni, morto questa mattina all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Risiedeva a Capua e il sindaco della città, Adolfo Villani, ha dato l'ok alle procedure per il monitoraggio nell'area dove viveva l'anziano disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine e di tutte le strutture in grado di contenere ristagni d'acqua.

Dopo l'80enne deceduto ieri, un altro uomo di 85 anni è morto invece oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, di Cori in provincia di Latina, diventa la nona vittima nel Lazio. Come sottolinea la Regione Lazio, l'uomo, "con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche". Il bilancio, dunque, si aggrava. Con quelli odierni di Caserta e Latina, sale a 19 il numero dei decessi provocati dal virus West Nile in Italia dall’inizio del 2025.