Meteo, Sottocorona: "Implacabile". La verità sull'arrivo del caldo africano

07 agosto 2025 a

a

a

Pochissime nuvole sull'Italia mentre il caldo si fa via via più intenso. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di giovedì 7 agosto e dei giorni seguenti spiega che "siamo in una zona di pressione piuttosto alta", il che vuol dire cieli sgomberi e bel tempo. "Nessuna precipitazione" prevista, se non qualche debole pioggia sulle zone alpine. Per il resto sole o sereno-poco nuvoloso. Venerdì 8 agosto. "Non succede nulla, la situazione rimane totalmente simile" spiega l'esperto. Possibile solo qualche fenomeno fra Piemonte e Valle d'Aosta.

Dove colpirà il caldo africano. Via libera all'anticiclone, alle porte ''un weekend infernale''

Sabato 9 agosto invece "compaiono quei fenomeni che prendono le zone alpine nel pomeriggio, nella parte occidentale e centrale, non quella orientale". Per il resto "continua implacabile la presenza del sole", afferma Sottocorona che ricorda: "Questo porterà un aumento delle temperature, quindi avremo ancora fasi calde". E sul fronte delle temperature, in effetti, le minime di questa mattina sono leggermente più alte rispetto a ieri e la "tendenza nelle prossime 24 ore è di un aumento un po' ovunque, con l'eccezione forse della Sardegna", spiega il meteorologo che, con ironia, chiarisce: "Siamo ancora sotto le media ma nei prossimi giorni andremo sopra. Le temperature saranno alte, forse molto alte ma senza picchi stratosferici".