Dal post dem sugli ebrei a Riace gemellata con Gaza: così monta l'odio anti Israele

C’è una certa sinistra, per fortuna minoritaria che, ogni giorno, prende come bersaglio un’intera comunità. Gli ebrei italiani, pur non avendo nulla ha a che vedere con Netanyahu e la sua tremenda guerra, a causa di una becera strumentalizzazione politica, finiscono per essere oggetto di minacce e discriminazioni di qualsiasi tipo.

L’ASPIRANTE CONSIGLIERE PRO-HAMAS

Un “modus pensandi” inculcato sin dall’adolescenza. Basti pensare al caso di Giacomo Pellini, aspirante consigliere del Pd romano, che scrive sui social: «Si scrive Israele, si legge nazismo». Parole gravissime che provocano l’ira di destra e sinistra. Fabiana Di Segni, consigliera dem, ad esempio, condanna l’inspiegabile commento e soprattutto chiede al Nazareno di prenderne le distanze. Nonostante ciò Schlein e compagni, forse perché accerchiati da troppi Pro Pal o meglio pro-Hamas, non spendono una parola sull’accaduto.

«Quel post – spiega Marco Palma, vicepresidente dell’assise nell’XI Municipio – è incommentabile. Parliamo del vincitore del premio Arvalia 2025, riconoscimento dedicato alle future classi dirigenti. Se la politica del domani rifiuta il confronto, ritenendo di aver commesso un banale errore da adolescenti, vuol dire che più di qualcosa non funziona. Mediante esagerazioni, utili a nessun tipo di narrazione, e affermazioni superficiali, non solo viene confermato il declino di valori fondamentali, ma si alimentano derive pericolosissime». Quanto accaduto nella città eterna, comunque, non è un qualcosa di isolato.

IL GEMELLAGGIO CON GAZA

Se un europarlamentare come Mimmo Lucano, ritenuto più di un semplice modello in certi ambienti, fa un gemellaggio con Gaza bisogna porsi qualche domanda, a maggior ragione se lo ritiene indispensabile «a rompere l’indifferenza e l’inerzia» di chi governa il Paese.

GLI ARRESTI PER APOLOGIA DI TERRORISMO

Nel frattempo l’attuale esecutivo è costretto a prendere le contromisure contro una minaccia che si diffonde a macchia d’olio. Nel pomeriggio di martedì, ad esempio, è stato rimpatriato un pakistano per apologia di terrorismo. Diversi i ragazzi, provenienti dal Maghreb, distintisi per aver diffuso idee fondate su superiorità e odio razziale. Il profilo di pericolosità del giovane, infatti, era emerso nel contesto di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, culminata appunto nell’esecuzione della misura cautelare. Nonostante ciò chi è all’opposizione fa finta di nulla e anzi sfrutta qualsiasi momento per attaccare il governo e ritagliarsi un po’ di visibilità.

PALAZZO CHIGI E LE ACCUSE DI COMPLICITÀ

Alleanza Verdi e Sinistra, ad esempio, accusa la maggioranza di essere complice del genocidio compiuto da Israele. «Noi non vogliamo – sottolinea Angelo Bonelli, portavoce del movimento - che l’esecutivo sia complice di questo orrore e che i nostri concittadini si abituino alla morte. L’Italia ha aderito alla Cpi e questo comporta che se ci si trova di fronte a un reato, in questo caso un utilizzo di armi come strumento di annientamento, si è complici».

Il Movimento 5 Stelle, invece, fa ancora peggio. I penstellati si vestono da bandiera della Palestina durante il Question Time alla Camera. «Non la esponiamo – spiega il capogruppo dei gialli a Montecitorio Riccardo Ricciardi – perché ce la strappereste. La indossiamo sulla nostra pelle perché rappresenta la libertà». Stiamo parlando, d’altronde, degli stessi grillini che non dicono una parola sulla presenza di Suleiman Hiijazi all’evento organizzato da Francesca Albanese e da una portavoce di quella forza, che un tempo ormai lontano doveva rappresentare l’alternativa alla vecchia politica. Peccato che stavolta, nel cosiddetto campo largo, l’unica vera cosa diversa sono quegli "-ismi" che poco hanno a che vedere con valori sacri come libertà e democrazia, che dovrebbero valere per tutti e non per chi conviene nella contingenza.