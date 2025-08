Hamas boy ti dico chi è Sempronio

Tommaso Cerno 06 agosto 2025 a

Non più tardi di ieri Bauccio Luca, avvocato del Foro di Milano, ha scagliato contro Il Tempo un profluvio di insulti. Non mi meraviglia perché con tutti gli islamisti che ha difeso in vita sua del Corano avrà imparato proprio questo e cioè che chi è un infedele deve tacere o crepare. E io sono un infedele non solo ad Allah e al suo credo che ormai è antidemocratico ma soprattutto a quelli come Bauccio che fanno finta di difendere un cliente per cercare di tappare la bocca a giornalisti che stanno dimostrando con documenti e testimonianze il legame diretto fra Hijazi e Hamas.

Il caso Hijazi svelato dal Tempo arriva negli Usa ma la sinistra tace ancora

Mi chiama nel suo video «Sempronio», ignaro che fosse un Gracco tribuno della plebe. Pensando di offendermi mi indica con l’epiteto che in Italia invece spetta di diritto al tribuno dei tribuni, ex avvocato degli italiani, leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte.

Caso Hijazi, la furia di Bauccio contro Il Tempo. Ma lui e Albanese non rispondono alle vere domande

È lui Sempronio che dovrebbe difendere i cittadini dai soprusi e dal terrore. E invece, visto che il cliente di Bauccio in Parlamento l’ha invitato la deputata grillina Ascari, il tribuno tace. Domandiamoci perché.