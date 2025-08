Meteo, Sottocorona avvisa: temporali sulle vacanze, ecco dove. E il caldo...

05 agosto 2025 a

Le previsioni meteo di martedì 5 agosto e per i giorni seguenti. Paolo Sottocorona su La7 spiega che le nuvole "più significative non sono quelle che toccano appena il nord-est, ma quelle che interessano ancora il sud e soprattutto la parte del Salento dove ci sono anche dei temporali". Il meteorologo osserva che "l'area rimane abbastanza instabile al sud". In generale, oggi in tendenza rimangono delle precipitazioni, ma molto deboli.. "Al nord solo qualche isolata precipitazione, un po' più consistente fra Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Domani le cose cominciano a cambiare. Mercoledì 6 agosto "al sud si esaurisce questa instabilità che ancora oggi sarà in parte presente mentre qualche nuvola raggiunge il centro", spiega Sottocorona. Al nord qualche precipitazione, non solo sulle zone alpine ma soprattutto su alto Piemonte e alta Lombardia, dove ci sono dei fenomeni anche intensi.

Giovedì 7 agosto "quasi tutto si calma, perché in effetti prevale il cielo sereno a poco nuvoloso su tutta la penisola, con l'eccezione dell'alto Piemonte". Ebbene, "questa situazione di tempo stabile porterà anche a un certo aumento delle temperature", annuncia il meteorologo di La7. Le minime di questa mattina sono ferme sui valori dei giorni scorsi, ma la "tendenza nelle prossime 24 ore è di un aumento un po' ovunque" anche "al di là dell'arco alpino in realtà ci sono forti diminuzioni".