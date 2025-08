Meteo, Sottocorona: "Segni di cambiamento". Pioggia e caldo, cosa ci aspetta

04 agosto 2025 a

Perturbazioni lambiscono e in qualche caso attraversano l'Italia mentre si attende un cambio di marcia sulle temperature. Nelle previsioni meteo di lunedì 4 agosto e dei giorni a venire Paolo Sottocorona su La7 spiega che alcune perturbazioni passano a nord dell'Italia e solo qualche nuvola riesce a superare l'arco alpino. Prevista qualche debole pioggia sulle zone alpine, e sul versante Adriatico, centrale e meridionale, ma un po' anche sul basso Tirreno ma si tratta di "qualche precipitazione, difficilmente intensa".

Martedì 5 agosto abbiamo un "residuo del maltempo fra Calabria e Basilicata", osserva Sottocorona, dove sono possibili "precipitazioni localmente intense ma molto ristrette". Al nord qualche precipitazione in zona alpina, soprattutto sul Trentino Alto Adige. Mercoledì 6 agosto "questi fenomeni al nord diventano un po' più frequenti, non solo sulle zone alpine, su parte del Piemonte e sul Veneto in zona prealpina o anche in pianura, in Liguria e sull'alta Toscana. Segno di un "certo cambiamento" al centro-nord.

Dicevamo delle temperature: i valori minimi questa mattina non presentano variazioni significative rispetto a ieri: "La tendenza nelle prossime 24 ore è in aumento ovunque con l'esclusione dei versanti ionici", spiega il meteorologo. La misura è quella di due gradi in più, e pertanto - commenta Sottocorona - la tendenza è a salire.