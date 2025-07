Meteo Giuliacci: "Nubifragi e grandinate". Dove va in crisi l'estate

30 luglio 2025 a

a

a

Cresce l'instabilità su tante zone dell'Italia con piogge e temporali che continueranno a mettere in crisi l'estate 2025 mentre lasciamo luglio per entrare in agosto, il mese per eccellenza delle vacanze. "Tra giovedì 31 luglio e domenica 3 agosto 2025, l’Italia settentrionale dovrà fare i conti con un marcato aumento dell’instabilità atmosferica", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci che nelle loro più recenti previsioni meteo indicano Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna come regioni più soggette a precipitazioni in questo periodo.

Temporali e schiarite: fine di luglio senza pace, la previsione di Sottocorona

A ridosso dei rilievi alpini, si legge nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, non si escludono "nubifragi, grandinate improvvise e forti raffiche di vento". Nel fine settimane è atteso anche un calo termico che porterà al Nord le temperature tra i 2 e i 4 gradi al di sotto delle medie stagionali. Parliamo di valori massimi sui 25-26 gradi, mentre al Sud l’alta pressione - cieli sereni, dunque - spingerà le temperature massime "tra 28°C e 33°C, localmente fino a 35-36°C, specie nell’interno della Sicilia". In questo contesto occhio all'umidità nelle grandi città del Centro-Sud con afa e caldo attesi a Roma, Napoli e Palermo.