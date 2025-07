Incendio a Villasimius, bagnanti in fuga portati in salvo via mare

27 luglio 2025 a

a

a

Un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius. Due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità, sono stati evacuati.

Ponza, yatch in fiamme: sette persone salvate dalla Guardia di Finanza

Per fronteggiare l'emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone per le evacuazioni via mare. È in volo un elicottero dei vigili del fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall'alto e supportare le operazioni aeree. Sullo scenario dell'incendio sono operativi anche due canadair della flotta aerea nazionale dei vigili del fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla regione.