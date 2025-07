Incendio a Cinecittà Est: alta colonna di fumo nero, chiusa la complanare del GRA

Massimiliano Gobbi 11 luglio 2025 a

a

a

Ancora fiamme nella Capitale. Dalle 12:30 di oggi, un incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Cinecittà Est, all’altezza di via Libero Leonardi, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine per contenere il rogo e gestire la viabilità messa in crisi dal fumo e dalle chiusure stradali. L’alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, segnalata in tempo reale dai cittadini su social e gruppi locali. Alcuni residenti riferiscono di aver udito piccole esplosioni, ipotizzando la combustione di rifiuti abbandonati nell’area verde interessata. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco avrebbe colpito una zona incolta vicina a edifici residenziali e infrastrutture. La presenza di rifiuti potrebbe aver contribuito all’intensificarsi delle fiamme, come purtroppo spesso accade nei roghi che colpiscono le periferie romane in estate.

Precipita dal terrazzo dopo la lite per un debito: "Omicidio", c'è un indagato

L’Anas ha intanto comunicato la chiusura della complanare del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, altezza uscita "Romanina" (km 39,600). Il traffico è attualmente bloccato, con lunghe code e deviazioni in tutta l’area. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile. Sul posto presenti le squadre dell’Anas per la messa in sicurezza dell’area stradale, in collaborazione con polizia locale e vigili del fuoco. Il caldo intenso e il vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Come se non bastasse, un altro grave incendio avvenuto ieri pomeriggio in Largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere Tor Bella Monaca. Un quadro elettrico situato nel sottoscala di un palazzo Ater di 15 piani ha preso fuoco intorno alle 18, generando un denso fumo che ha provocato l’intossicazione di cinque persone e l’evacuazione di diverse famiglie. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Rustica e Tuscolano II, con autobotti, autoscale, carro protettori e teli, insieme al funzionario di turno e al capo turno provinciale. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 22:30. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’allarme resta alto.

Video su questo argomento Tartaruga Caretta caretta nidifica tra ombrelloni e lettini, meraviglia sul litorale romano

“Questa mattina alle ore 7 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Torre 1 di Largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca, composta da 72 appartamenti e colpita ieri sera da un grave incendio - commenta l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi - Le operazioni proseguiranno con le prove di carico e con la bonifica delle aree interessate. Massima l’attenzione rivolta alle famiglie coinvolte, che hanno ricevuto assistenza immediata da parte dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, dal VI Municipio e dal suo Presidente Nicola Franco, che ringrazio per la collaborazione. Dalle prime verifiche, gli appartamenti risultano in buone condizioni, ma si registrano criticità legate alla riattivazione delle utenze, in particolare luce e acqua. Se sarà necessario, saranno messi a disposizione spazi idonei e adeguati ad ospitare le famiglie per tutto il tempo utile al ripristino delle condizioni di vivibilità. La priorità resta garantire il rientro in sicurezza nei propri appartamenti nel più breve tempo possibile”. Due roghi differenti, che evidenziano una criticità crescente legata agli incendi a Roma, spesso causati da incuria, vegetazione incolta, discariche abusive e impianti vetusti. La mancanza di manutenzione ordinaria nelle aree verdi e nei complessi residenziali pubblici espone interi quartieri a rischi altissimi, soprattutto durante i mesi estivi.