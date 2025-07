Ponza, yatch in fiamme: sette persone salvate dalla Guardia di Finanza

23 luglio 2025 a

Momenti di terrore al largo di Ponza. Sette persone che si trovavano a bordo di uno yacht in fiamme, a circa dieci miglia dall'isola, sono state soccorse da due motovedette della Guardia di Finanza. Una di loro è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Latina perché intossicata. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio. Si indaga ora sulle cause dell’incendio scoppiato sull'imbarcazione.

L'operazione di salvataggio è stata portata a termine nell'ambito delle ordinarie attività di polizia in mare. Due unità navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno ricevuto un messaggio di "MAYDAY" che segnalava la presenza di fumo e fiamme a bordo di un'unità da diporto con sette persone. Gli assetti del Corpo - si legge in un comunicato - già impiegati nel dispositivo di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare presso le località ad alta vocazione turistica, si sono diretti immediatamente nella posizione dove veniva intercettata l'imbarcazione.