Paura in via Flaminia-Corso Francia, ancora un autobus in fiamme

Massimiliano Gobbi 22 luglio 2025

Bus flambè sulla Flaminia Nuova con colonna di fumo nero in tutto il quadrante. È successo alle 12.30 di oggi, 22 luglio, all’altezza di Corso Francia quando - per cause in corso di accertamento - un autobus della linea 446 dell’Atac, fuori servizio e diretto verso la rimessa, ha preso incredibilmente fuoco.

L’incendio ha generato attimi di tensione e apprensione, con i passanti che hanno assistito increduli alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento Prati con ausilio di autobotte, supportati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Cassia che hanno provveduto immediatamente alla chiusura della Flaminia Nuova nel tratto compreso tra via Valdagno e via Fabroni per permettere in sicurezza le operazioni di spegnimento.

Secondo le prime informazioni, l’autobus non trasportava passeggeri al momento dell’incendio, poiché era in fase di rientro in deposito. Tuttavia, il rogo ha coinvolto anche due veicoli parcheggiati lungo la strada, rimasti danneggiati dalle altre fiamme. Fortunatamente, non si registrano feriti.

"Mentre rientrava in rimessa fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo, all’altezza di Corso Francia su un bus si è sviluppato un incendio - si legge nella nota di Atac - L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone e ha solo interessato il mezzo. ATAC ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti. La vettura, un Citelis da 12 metri, era in servizio dal 2013”.

L’autobus, quindi, era operativo da oltre dieci anni. Non è il primo caso di bus flambé a Roma. negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi simili che hanno coinvolto mezzi pubblici, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla manutenzione della flotta cittadina, soprattutto per quanto riguarda i mezzi più datati.

Le cause dell’incendio restano al momento da accertare. Gli investigatori, in collaborazione con i tecnici Atac, stanno effettuando accertamenti per comprendere se all’origine del rogo ci sia stato un guasto meccanico, un corto circuito o altre problematiche legate all’impianto elettrico del veicolo.

Nel frattempo, il tratto della Flaminia Nuova interessato è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza, con pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona nord della Capitale. Intanto le carcasse del mezzo e delle auto danneggiate sono state rimosse solo nel primo pomeriggio.