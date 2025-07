Nettuno, furgone di una ditta di infissi in fiamme: trovate bottiglie incendiarie nell'area

Massimiliano Gobbi 23 luglio 2025 a

Un furgone di una ditta di infissi è stato completamente distrutto da un incendio avvenuto all’alba di oggi, nel parcheggio della sede aziendale in via dei Caprioli, a Nettuno. Le fiamme hanno avvolto il mezzo poco prima del sorgere del sole, lasciando sul posto tracce inequivocabili di un possibile attentato incendiario: diverse bottiglie incendiarie, verosimilmente molotov, sono state rinvenute nell’area circostante, con frammenti di vetro sparsi sull’asfalto. A dare l’allarme è stato uno dei soci della ditta, insospettito dal bagliore delle fiamme. L’uomo, secondo quanto riferito, è intervenuto in autonomia e con mezzi di fortuna è riuscito a contenere l’incendio prima che potesse propagarsi ad altre strutture o veicoli presenti nel piazzale. Non si registrano feriti, ma i danni al mezzo sono ingenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio, ai quali sono affidate le indagini. Gli inquirenti hanno repertato i residui delle molotov utilizzate, elementi che confermano la matrice dolosa dell’atto.

Al momento, nonostante la gravità dell'accaduto e la modalità con cui è stato eseguito l’attacco, si escluderebbe un coinvolgimento della criminalità organizzata. I militari dell’Arma stanno ascoltando i soci dell’azienda, i quali hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce né intimidazioni nei giorni precedenti. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti restano al momento due: quella di un atto vandalico deliberato o un messaggio intimidatorio rivolto all’azienda. Nessuna pista è ancora esclusa, e gli investigatori stanno esaminando eventuali immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze da residenti e dipendenti. L’inchiesta, affidata alla procura di Velletri, prosegue nel massimo riserbo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per comprendere la natura e le motivazioni dietro un gesto che, qualunque ne sia l’origine, desta comunque preoccupazione.