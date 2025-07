MeteoGiuliacci: "Aria più fresca". Quando arriva il calo termico

21 luglio 2025 a

La settimana fino a domenica 27 luglio nel Nord Italia sarà segnata da un’alternanza tra caldo afoso e temporali intensi. Come descritto dagli esperti del sito www.meteogiuliacci.it . In Val Padana si registrano già 34 °C con forte umidità, soprattutto in città come Milano e Torino. Fino a mercoledì correnti atlantiche porteranno temporali su Piemonte, Lombardia e Liguria, con rischio di grandine, vento e nubifragi, specie su Alpi e Prealpi. Il caldo toccherà il picco martedì e mercoledì (fino a 35 °C in Emilia, afa opprimente in pianura), poi da giovedì arriverà aria più fresca con lieve calo termico, ma resteranno condizioni sopra la media e possibili nuove instabilità nel weekend.