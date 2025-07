Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene. Meloni: "Ci riempie di gioia"

13 luglio 2025 a

Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in vacanza con la famiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo, portato in braccio dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata a Latte in attesa di buone notizie. Poco dopo è stato accompagnato all'unità di comando locale, dove ha potuto riabbracciare la mamma.

Si chiamano Dario Mattiauda e Dario Campione i membri della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori - Pompeiana che questa mattina hanno ritrovato il bambino vivo ed è a loro e a tutti coloro che si sono spesi nelle ricerche che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno inviato parole di riconoscenza. "Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia", ha scritto la premier su X.

"Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Alain Bernard Ganao. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare", ha dichiarato invece Pinatedosi. Il ministro ha colto poi l'occasione che "l'impegno instancabile" delle forze dell'ordine e dei volontari "rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace".