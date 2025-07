Liguria, bambino di 5 anni sparisce dal campeggio: ricerche senza sosta

12 luglio 2025 a

a

a

Sono in corso dalla serata di ieri le ricerche di un bambino di 5 anni disperso nella zona Latte, in un campeggio a Ventimiglia (Imperia). Sul posto vigili del fuoco con squadre cinofili, esperti in topografia, piloti di droni ed elicottero Drago. "C'è molta apprensione, non solo da parte della famiglia, ma anche di tutta la popolazione di Ventimiglia che ringrazio per essersi resa disponibile a effettuare le ricerche", ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro prima del vertice in prefettura convocato per coordinare le ricerche di Alain Bernard Ganao, questo il nome del bambino di 5 anni scomparso da ieri pomeriggio dal camping 'Por la Mar' a Latte, frazione di Ventimiglia.

"Sono circa 70 gli uomini impegnati nelle ricerche, attivi con ogni mezzo in un raggio ampio che va dal mare alle colline, in una zona di confine", spiega Di Muro. Le ricerche, rese più difficili dal fatto che il bambino a causa di problemi di autismo non parla, proseguono senza sosta.