Maturità 2025, strafalcioni da antologia: D'Annunzio estetista e Zola italiano

Anche quest’anno la Maturità regala perle memorabili. Gabriele D’Annunzio, atteso protagonista della prima prova, è finito agli onori delle cronache come “estetista”, vittima di un clamoroso errore durante gli orali, segnalato dagli studenti su Skuola.net. Un lapsus che, quando si parla del “vate” e del suo culto per la bellezza, fa sorridere ma non sorprende troppo, specie in un’epoca in cui i centri estetici sono familiari anche ai più giovani, assidui frequentatori pure dell’Intelligenza Artificiale.

Proprio come le IA, i maturandi sembrano aver sviluppato una certa propensione alle “allucinazioni”: c’è chi ha assegnato il premio Oscar a Marie Curie, il Nobel per la Pace a Hitler o confuso opere e autori. Tra i classici scambi, “La pioggia nel pineto” è stata attribuita a Pascoli, così come la “frantumazione dell’io”, che secondo uno studente sarebbe farina del suo sacco e non di Pirandello.

E ancora: Alessandro Manzoni spostato nel 1600 e, per chiudere in bellezza, Émile Zola trasformato in italiano, forse confuso con Gianfranco Zola, ex calciatore sardo. Anche quest'anno, insomma, la Maturità si conferma un ricco catalogo di errori memorabili.