Meteo, Sottocorona: "Qualche cambiamento c'è". Pioggia e caldo, che succede

Guardando la mappa, la situazione "è simile a quella dei giorni scorsi": nessuna nuvola significativa e cielo sereno. È questo il nucleo delle ultime previsioni meteo diffuse da Paolo Sottocorona. "Qualche cambiamento", però, è atteso nel fine settimana. Per quel che riguarda oggi, intanto, non si registrano precipitazioni al Centro e al Sud, ma "l'instabilità pomeridiana si presenta sulle Alpi occidentali e centrali". A Nord-Est, invece, "arriva qualcosa anche in pianura".

Sottocorona: "Qualcosa sta cambiando". Sterzata nell'estate? Le previsioni

Nella giornata di sabato, "le precipitazioni al Nord ci sono, anche se più deboli". Nel mirino anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma "sempre con una giusta misura". Se le prime previsioni "davano un peggioramento di una certa consistenza" per la giornata di domenica, adesso bisogna fare delle precisazioni. Al Nord "rimane la stessa situazione, ma qualche fenomeno questa volta scende anche in Liguria, in Toscana e sulle coste del Lazio". Le temperature massime "riprendono anche al Nord, ma a trenta gradi non ci arrivano tutti", ha concluso il meteorologo.