Meteo, ''Fresco di passaggio, torna l'afa''. Le ultime previsioni

Dopo settimane di caldo rovente, tra giornate infuocate e notti tropicali, l’Italia può finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’intensa ondata di calore africano sembra finita. Le temperature sono già calate in modo significativo, restituendo condizioni decisamente più vivibili su gran parte della Penisola. Ma la domanda che molti si pongono ora è: quando tornerà il caldo cocente?

Secondo Il meteo.it correnti fresche di origine nord-atlantica stanno interessando l’Italia, portando un netto calo termico. In molte regioni, i termometri sono scesi di 8-10°C rispetto alla settimana scorsa, e tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio vivremo il picco di questa parentesi più fresca. Il calo sarà particolarmente marcato al Nord e lungo le regioni adriatiche, ma l’intero Paese beneficerà di quest’aria più respirabile.

L’anticiclone africano ha infatti ceduto terreno, permettendo cieli più limpidi, notti finalmente fresche e un clima decisamente più gradevole. Almeno fino a sabato 12 luglio, le temperature resteranno contenute: al Nord e al Centro difficilmente si supereranno i 30°C, mentre solo alcune zone interne di Toscana e Lazio potrebbero toccare i 30/31°C. Al Sud, i valori saranno leggermente più alti, ma lontani dalla canicola di fine giugno.

Nei prossimi giorni, l’anticiclone proverà a riaffacciarsi sul Mediterraneo, ma resterà defilato a latitudini più meridionali. Risultato? Le temperature risaliranno lievemente, specie al Centro-Sud, ma senza eccessi: niente 38°C, niente notti afose, almeno per ora. Anche la prossima settimana si manterrà su questo andamento più moderato: tanto sole, ma con un caldo più sopportabile.

Per il ritorno dell'afa opprimente segnatevi questa data: ultima decade di luglio. È da quel momento in poi che, secondo le proiezioni attuali, potrebbe ripresentarsi un’ondata di caldo in pieno stile africano, pronta a riportare l’Estate verso i suoi estremi.