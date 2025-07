Terracina, "percorso pieno di emozioni": il post della sommelier Mara Severin

08 luglio 2025 a

Mentre proseguono le indagini sul crollo del solaio del ristorante "Essenza" di Terracina, si scava nella vita di Mara Severin, la sommelier 31enne del locale e unica vittima del cedimento della struttura. In un post pubblicato su Instagram e datato 23 ottobre, la donna ricordava con soddisfazione il momento in cui entrò per la prima volta nel ristorante. "Sono passati dieci anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama 'Vino e Ristorazione', che solo grazie a Simone (lo chef) e Ilary (la compagna di quest'ultimo, responsabile di sala) ho avuto modo di poter conoscere e approfondire", si legge sui social, dove sono già apparsi tantissimi messaggi di cordoglio e dispiacere.

Per ora, chi indaga esclude che a provocare il disastro sia stato il maltempo o il forte vento che soffiava dal pomeriggio sulla località di mare. Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa LaPresse, a provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale del solaio. Sotto osservazione sono finiti i lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti da una ditta, su cui si stanno concentrando le verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco, coordinate dal pm Giuseppe Milano. La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, per ora contro ignoti. La struttura era gestita dallo chef Simone Nardoni, conosciuto per aver portato il suo ristorante al riconoscimento della stella Michelin. Mentre proseguono i rilievi della polizia e si attendono le consulenze tecniche disposte dalla magistratura, alcune persone verranno ascoltate in questura. Al momento non ci sono indagati.