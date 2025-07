Aeroporto di Bergamo, entra in pista e muore risucchiato dal motore di un velivolo

08 luglio 2025 a

Tragedia a Bergamo. Le operazioni di volo sull'aeroporto di Orio al Serio sono sospese dalle 10.20 di questa mattina a causa di un incidente mortale avvenuto su una via di rullaggio dello scalo. Le informazioni sono ancora frammentarie ed è difficile ricostruire le dinamiche della tragedia, ma Sacbo, la società di gestione aeroportuale dello scalo bergamasco comunica che "le operazioni di volo all'aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 am a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine".

Stando alle prime ricostruzioni diffuse, la vittima sarebbe morta dopo essere stata risucchiata dal motore di un velivolo in partenza. L'incidente ha determinato il dirottamento di numerosi voli verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bologna e Verona. Secondo una prima stima elaborata da ItaliaRimborso, realtà leader nazionale nel settore dei diritti dei passeggeri aerei, sono già 29 i voli coinvolti, per un totale di oltre 5.000 viaggiatori colpiti da disservizi. Numeri, questi, destinati a crescere nelle prossime ore.