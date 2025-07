Terracina, crolla il tetto di un ristorante stellato: morta la sommelier, nove feriti

08 luglio 2025 a

a

a

Si chiamava Marta Severin, aveva 31 anni ed era una sommelier la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza", nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Sono nove, invece, le persone rimaste ferite. La donna che non ce l'ha fatta, come si legge sul sito del locale, guidava il servizio di presentazione del vino insieme a un altro collega. Dopo il crollo, avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, la giovane era rimasta ferita insieme a una decina di persone fra dipendenti e clienti. Sebbene sia ancora da definire la dinamica dell'accaduto, a crollare sarebbe stata la sala interna del ristorante di via Tripoli.

"L'esame è una sciocchezza '' : si presenta all'orale di maturità ma non lo sostiene

Alcuni testimoni hanno parlato di cedimenti distinti. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche il maltempo e, in particolar modo, il vento che nelle ore serali ha soffiato su Terracina. Altro elemento che attira l'attenzione degli investigatori è il fatto che nel locale erano stati effettuati dei lavori recentemente. L'area è stata subito transennata e chiusa al traffico. Sul posto si sono recati la polizia, i carabinieri, la municipale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La Procura della Repubblica, che ha disposto il sequestro del ristorante, ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime per il momento contro ignoti.