Meteo, Sottocorona: "Un altro pianeta". Come cambiano le temperature, occhio ai venti

08 luglio 2025 a

Sono tre le zone "da tenere sott'occhio": il Nord-Est "perché le nuvole sono intense", il Centro "con qualche precipitazione" e un'altra zona con nuvole in evidenza. Ad anticiparlo è Paolo Sottocorona nel suo quotidiano intervento su La7, dove diffonde ogni mattina le ultime previsioni meteo. Partendo dal Sud, l'esperto ha fatto notare che "resta qualche fenomeno qui e là, ma non è una situazione da temporali". Lo stesso vale per il Centro, ma "come arriviamo nelle Marche, nella Romagna e nel Veneto, le zone gialle e rosse ci sono", ha spiegato. Sulla parte occidentale, invece, "di questi fenomeni non ce ne sono".

Domani è attesa "un'ulteriore attenuazione", sebbene restino delle piogge in Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e in Sicilia. "Sono fenomeni per lo più moderati", ha voluto però precisare Sottocorona. La situazione, giovedì, "si mantiene" con la sola eccezione del ritorno di qualche pioggia al Nord. Al Centro e al Sud, "nuvole poche e piogge ancora meno". I venti sono invece "molto forti" e sono dovuti ai temporali. Quanto alle temperature massime previste per la giornata di oggi, "andiamo in un altro pianeta", ha ironizzato il meteorologo, come a sottolineare il cambio di passo.