Meteo Giuliacci, "ulteriore aumento": quando saliranno ancora le temperature

Non bisogna lasciare spazio all'illusione: nonostante le temperature clementi degli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare ed "è atteso un sensibile aumento dei valori termici da Nord a Sud". Ad anticiparlo è il team di meteogiuliacci.it , che ha diffuso oggi le ultime previsioni meteo. Già sabato si potrà assaporare un clima diverso: i meteorologi parlano di "massime di 28-30 gradi". Condizioni, queste, che non saranno molto diverse nella giornata di domenica 13 luglio, quando si registrerà "un ulteriore aumento delle temperature". Cresce anche il rischio degli eventi meteo estremi "come grandine e nubifragi".

Scatta l'allerta meteo in 12 regioni, dove colpiscono i nubifragi

"Non è la prima volta che il Nord Italia si trova una 'terra di convergenza' in cui si incontrano masse d’aria di origine differente: da un lato le fresche correnti in discesa dal Nord Europa e dall’altra il caldo africano. Sono quindi possibili temporali e grandine soprattutto sull’arco alpino e sulle pianure limitrofe", scrivono i meteorologi. Almeno fino alla metà del mese di luglio le temperature "saranno piacevoli". Dal 15-17, invece, "potrebbe iniziare una fase più calda", aggiungono.