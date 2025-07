Meteo, allerta in 12 regioni: i nubifragi scacciano la bolla di caldo africano

07 luglio 2025 a

Il fronte di aria nord-africana arretra e fa spazio a impulsi perturbati di origine atlantica che interesseranno la nostra Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi nei giorni scorsi. L'avviso prevede dal mattino di lunedì 7 luglio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi un'allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sui restanti territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

LE PREVISIONI - La situazione sinottica all'inizio della settimana vede una vasta struttura depressionaria muoversi sull'Europa centro-occidentale, con un largo minimo al suolo intorno a 1000 hPa sulla Scandinavia. Maltempo che ha già sferzato nella giornata di ieri le regioni settentrionali me che nelle prossime ore interesserà ancora il Centro-Nord con piogge e temporali anche di forte intensità. Piccola goccia fredda in quota con neve sulle Alpi oltre i 2000 metri e generale calo delle temperature su tutta l'Italia. Afa spazzata via da Nord a Sud entro domani con valori che scenderanno di qualche grado sotto media, fino a 6-7 sui settori orientali. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la seconda parte della settimana mostrano un generale miglioramento del tempo anche se con instabilità pomeridiana sempre attiva. Caldo intenso lontano dalla nostra Penisola almeno fino al prossimo weekend.