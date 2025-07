Meteo, "maltempo e temperature sotto media". Sottocorona mostra la mappa che spiega tutto

05 luglio 2025 a

Previsioni meteo di sabato 5 e domenica 6 luglio, cosa ci aspetta sul fronte del tempo? Paolo Sottocorona su La7 spiega che c'è un'attenuazione dei fenomeni intensi al nord, che però restano estesi. "Soltanto sul Friuli Venezia Giulia c'è una zona che fa pensare a precipitazioni più consistenti", spiega il meteorologo. Domenica 6 luglio però "c'è un nuovo esteso peggioramento al nord" con "fenomeni che non riguardano la zona alpina la pianura" dove "l'intensità dei fenomeni è molto forte". Qualcosa si affaccia sul resto del nord e sostanzialmente nulla per quello che riguarda il sud. Lunedì 7 luglio "questo maltempo si sposta, e si intensifica sulle zone di centro e nord-est".

Giuliacci: "I temporali spezzano il caldo ma poi...". Tutte le date

Maltempo che spezzerà il caldo? Sottocorona mostra le mappe delle temperature medie e non mancano sorprese. Venerdì la situazione sull'Italia era chiara: valori sopra la media ovunque ma non in modo molto marcato. Situazione simile a quella di oggi. Domenica "le cose cominciano a cambiare" perché aria più fresca si avvicina al nord-ovest. Tendenza che si sviluppa col passare dei giorni fino a mercoledì prossimo, quando andremo sotto media dai 2 ai 4 gradi. "Questo significa sostanzialmente maltempo - spiega il meteorologo - perché non è che ci sono flussi di aria polare che fanno scendere la temperatura". Già a partire da sabato prossimo "torniamo in situazione abbastanza estiva, anche senza eccessi che al nord sicuramente ci sono", chiarisce l'esperto.