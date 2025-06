Milano, paura a CityLife: collassa l'insegna della Torre Hadid. Rischio crollo

30 giugno 2025 a

È stata interdetta al passaggio la piazza su cui poggiano le fondamenta della Torre Hadid, il grattacielo a CityLife (Milano) da cui è parzialmente crollata l'insegna della compagnia assicurativa "Generali". Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre squadre per la verifica statica dell'insegna pericolante. L'intero grattacielo è stato dichiarato inagibile ed è stata chiuda la fermata Tre Torri della metropolitana M5 per precauzione. Ignote restano al momento le cause del collasso. Stando a quanto apprende l'Adnkronos e alle prime valutazioni, l'insegna "anche se dovesse crollare interamente, rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale". La zona, tuttavia, resta per ora transennata.