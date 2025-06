Caos aerei, Enav: "Risolto". Riprendono i voli, ecco cosa è successo

29 giugno 2025 a

Gli aerei hanno ripreso a circolare nell'area Nord Ovest dell'Italia dopo che ieri sera, tra le 20 e le 21, i voli si sono fermati per diverse ore a causa di un problema alla rete del centro radar che gestisce il traffico della zona. Decine di decolli o arrivi programmati in alcuni dei principali aeroporti del Paese sono stati ritardati perché lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte e Liguria risultava inutilizzabile. Stando a quanto si apprende, a Milano è stato registrato un guasto al sistema di trasmissione dei dati. "Grazie a un tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell'area del Nord-Ovest d'Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità", ha comunicato l'Enav prima della mezzanotte. Tantissimi sono stati i passeggeri che, a fine giornata, si sono trovati bloccati negli aeroporti in attesa di aggiornamenti e nuove soluzioni per rimettersi in viaggio.

Precedentemente l'Enav aveva fatto sapere che "presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area nord-occidentale del Paese" si era "verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati" e che "per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa "era stato "deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati", precisando che i tecnici erano al lavoro. Fra gli aeroporti coinvolti quelli di Milano, Bergamo, Torino e Genova. "Causa avaria al sistema radar di Linate, che ha coinvolto gli aeroporti del nord-ovest, tutti i voli in partenza e in arrivo sono sospesi in attesa della risoluzione del problema tecnico. Seguiranno aggiornamenti", ha scritto l'aeroporto di Bergamo. Diversi voli in arrivo negli scali interessati sono stati ridiretti verso altri aeroporti: sul sito dell'aeroporto di Genova, per esempio, è stato riferito che due voli in arrivo nell'aeroporto ligure sono stati dirottati a Venezia.