Meteo, Sottocorona: "Qualcosa cambia". Dove colpiranno i "temporali a macchie"

Il punto di partenza è sempre lo stesso: il cielo è sereno su gran parte dell'Italia. Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di La7 ha diffuso le previsioni meteo. "C'è una zona molto bianca che prende la Svizzera e tocca le zone alpine. Ci sono molti temporali, quindi è una zona di forte instabilità. Per attivarsi durante la notte, quando ovviamente le temperature sono più basse, deve essere veramente instabile", ha detto per iniziare l'esperto, interpretando la notizia dedotta dalla mappa come "un segnale" che "almeno al Nord qualcosa cambia". A partire da oggi: "Questi temporali isolati e a macchie non prendono solo le zone alpine, ma scendono in pianura e arrivano i Liguria fino a estendersi a tutte le regioni settentrionali", ha spiegato.

"Solo poche nuvole" o niente al Centro e al Sud, dove il cielo rimane prevalentemente sereno. Domani l'instabilità rimane in Liguaria, ma "si prende anche Toscana, Romagna, Emilia e poi la zona centro-orientale, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, con fenomeni, soprattutto nel pomeriggio, isolati, ma piuttosto frequenti". Nulla "per quello che riguarda il resto del Centro e del Sud", ha precisato Sottocorona. Peggioramento atteso mercoledì, quando i fenomeni toccheranno "tutto l'Appennino settentrionale" e, quindi, "l'Umbria, la Toscana e la Romagna". Le temperature minime "sono elevate perché vengono trascinate dalle massime, che sono molto alte". Anche il mare "è molto caldo", ha chiosato il meteorologo.