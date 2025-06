Meteo, Sottocorona: "Temperature in aumento e mari caldi". Cosa ci aspetta

29 giugno 2025 a

"Compaiono e ricompaiono quei fenomeni che, nei giorni scorsi, si affacciavano ogni tanto": così Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento su La7 e diffuso le previsioni meteo per la giornata di oggi e per quelle seguenti. Fenomeni che, ha spiegato, interesseranno soprattutto "le zone alpine tra Lombardia e Piemonte", dove potrebbero scoppiare dei temporali. Sereno, invece, sarà in pianura al Nord. "Neanche una nuvola" al Centro e al Sud. Domani l'instabilità "è presente su tutto l'arco alpino, con fenomeni che sulla parte centrale sono di una certa intensità". Qualche nuvola in più toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e la Liguria.

Sottocorona e le temperature roventi: fino a sei gradi in più della media. Il quadro

Instabilità sulle zone alpine anche nella giornata di martedì. "Questa volta scende anche in pianura e arriva anche su qualche zona del Centro. Questo aiuterebbe con le temperature", ha proseguito Sottocorona. Le temperature, nel resto della settimana, "un poco si assestano". Soprattutto al Sud e sulle Isole, ma le minime "sono abbastanza alte anche al Nord". Un piccolo spazio il meteorologo lo ha dedicato anche all'analisi dello stato dei mari, che sono "sempre più caldi" per l'alta pressione. Stando alla tendenza, le temperature minime "sono in leggero aumento al Sud e al Centro".