Meteo, il caldo travolge l'Italia: domani 17 città da bollino rosso. Quali sono

Non accenna a diminuire l'ondata di grande caldo che da alcuni giorni ha investito l'Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani martedì 1 luglio l'allerta di livello 3, la più elevata e da "bollino rosso", riguarderà 17 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

"Temperature ancora più in alto": settimana rovente in arrivo. Giuliacci: dove i picchi

Le città in cui il caldo si farà sentire saliranno a 18 mercoledì 2 luglio, perché alle 17 di domani si aggiungerà Campobasso. Oggi le città da "bollino rosso" erano 16. L'allerta di livello 3, ricorda il ministero, indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Sempre elevate le temperature, specie quelle percepite, con picchi di 37 domani a Brescia, Firenze, Latina, Palermo e Roma e sempre 37 dopodomani a Frosinone, Milano, Palermo e Roma.