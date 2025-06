Meteo, "mai visto prima". Il clima rovente colpisce tutta l'Europa: punte sopra i 46 gradi

30 giugno 2025 a

Un'ondata di caldo torrido imperversa sull'Europa da nord a sud con allerta sanitarie e pericoli di incendio in Spagna, Portogallo, Francia de persino in Inghilterra. Nella penisola iberica la colonnina di mercurio ha raggiunto i 46 gradi a El Granado, nella regione spagnola dell'Andalusia, un record per giugno. Solo nel 1965, a Siviglia, nella stessa regione, furono registrati 45,2 gradi. Ma in tutto il Paese è stato il 29 giugno più caldo dal 1950, secondo l'agenzia meteo nazionale. Il Paese è minacciato anche dai temporali, come quelli che si sono verificati ieri in Portogallo, dove oggi il termometro ha raggiunto i 46,6 gradi a Mora, circa 100 chilometri a est di Lisbona. Anche in questo caso un record per giugno: il precedente primato risale a 60 anni fa. In Portogallo il rischio di incendi è al massimo nella maggior parte delle aree boschive, e circa 160 vigili del fuoco sono ancora impegnati contro le fiamme vicino a Castelo Branco, a circa 85 chilometri dal confine con l'Estremadura. In Spagna, i sindacati hanno invitato le aziende a implementare "misure preventive" per proteggere la "salute dei lavoratori", soprattutto di coloro che lavorano all'aperto. Lo scorso fine settimana, sono stati segnalati due decessi a Barcellona e a Cordoba probabilmente a causa del caldo.

In Francia, 84 dei 95 dipartimenti sono in allerta arancione con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in alcune zone: qualcosa di "mai visto prima" nel Paese, secondo il ministro per la Transizione Ecologica, Agnes Pannier-Runacher. Quasi 200 scuole pubbliche, su un totale di 45.000, chiuderanno completamente o parzialmente oggi, martedì o mercoledì a causa del caldo. Anche il Regno Unito è stato colpito dall'ondata di calore nel primo giorno del torneo di tennis di Wimbledon. Le autorità britanniche hanno dichiarato un'allerta arancione in cinque regioni dell'Inghilterra, tra cui Londra. Ritardi e cancellazioni nei servizi ferroviari sono possibili a causa del surriscaldamento dei binari che impone velocità ridotte. Finora quest'anno, i vigili del fuoco sono intervenuti per 14 incendi boschivi nella capitale e sono state innumerevoli le chiamate per incendi di minore entità che hanno interessato prati e giardini.

Con temperature previste superiori ai 30 gradi, il Belgio ha dichiarato un'allerta gialla e una arancione per il caldo che, a eccezione della costa, saranno in vigore dalla mezzanotte di martedì fino a mercoledì prossimo. Oggi le temperature massime al centro del Paese oscillano tra i 33 e i 34 gradi, mentre sulle zone costiere raggiungono i 27 e i 28 gradi Celsius. Di notte scenderanno tra i 17 e i 22 gradi con venti "leggeri e variabili". In Svizzera si registrano temperature intorno ai 32 gradi di giorno e 20 di notte, un'ondata di caldo che dovrebbe persistere fino a metà settimana. Le valli e le zone pianeggianti del Paese, come il Lago di Ginevra e le aree circostanti, sono le più colpite e hanno spinto le autorità di cantoni come Ginevra, Vallese e Vaud a emettere allerta. La città di Ginevra ha adottato misure come l'ingresso gratuito a piscine e cinema per gli anziani. Sebbene le temperature saranno più basse nelle zone montane, il Servizio Meteorologico Svizzero avverte che saranno anche eccezionalmente elevate, con lo zero termico che raggiungerà i 5.200 metri sul livello del mare, un record mai registrato prima a giugno, superando i 4.912 metri registrati nel 2017. Alcune parti del Paese potrebbero essere colpite da temporali che potrebbe attenuare leggermente il caldo.