Campi Flegrei, "botta" di magnitudo 4.6. Il terremoto fa scattare evacuazioni anche a Napoli

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei, la zona nei dintorni di Napoli caratterizzata dal fenomeno del bradisismo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrata dall'Ingv alle ore 12:47, a una profondità di 5 chilometri. È la più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori. Tra i comuni più vicini all'epicentro quelli di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito in numerosi quartieri di Napoli, come al Centro direzionale e alla Ferrovia. Alcuni uffici, in particolare al Centro direzionale, sono stati evacuati per precauzione. Stessa sorte per alcuni nidi privati.

Quello in corso uno sciame sismico con l'evento maggiore registrato in mare di magnitudo 4.6. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione civile sottolineando che in seguito alla scossa, la Sala Situazione Italia dello stesso dipartimento si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile. "La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni", fa sapere il Dipartimento.

"La scossa c'è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell'evento, non ci sono danni a persone, ma c'è il crollo di un costone all'isolotto Pennata. Sollecitiamo l'avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione.