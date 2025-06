Garlasco, i Poggi mostrano la foto bomba a Quarto Grado: “Marco era con noi in vacanza”

28 giugno 2025 a

Quarto Grado, nella puntata in onda il 27 giugno su Rete4, ha mostrato in esclusiva le foto di Marco Poggi in cui si vede che il ragazzo, il giorno della morte di sua sorella Chiara, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco, era in vacanza in montagna insieme ai genitori. Dopo le indiscrezioni e i dubbi al riguardo, riportati questa settimana su diversi mezzi d'informazione, i genitori di Chiara Poggi sono andati a ricostruire tutte le fotografie che avevano scattato quel giorno: "Per dimostrare che Marco era con noi - spiega Giuseppe Poggi, in un'intervista esclusiva che i genitori di Chiara hanno rilasciato a Quarto Grado -. Innanzitutto, visto che l'albergatore non si ricorda di Marco, malgrado siamo andati lì da 10 anni...E quindi proprio per far tacere queste voci, come il doppio cellulare, l'amante e quanto ce n'è".

"Così smentiamo anche questo con documentazioni, che non è solo la nostra parola - aggiunge - Perché non credo, no, visto che mettono in dubbio anche noi genitori. Csa diciamo, cosa nascondiamo, cosa non vogliamo dire, che abbiamo dei segreti, e via discorrendo...Così mettiamo a tacere un po' tutti". Appena hanno saputo della morte di Chiara, ricorda Rita Poggi, "ho telefonato in albergo dove c'erano delle mie amiche, la moglie di Luigi e un'altra, e gli ho detto di prepararmi la valigia perché dovevo tornare a casa subito, perché era morta Chiara. Mi ricordo ancora quando ho telefonato e mi ha risposto il marito di Carmen. Gli ho detto 'Angelo, ho bisogno di un favore. Chiama Carmen e Norma e digli di prepararmi le valigie perché devo tornare a casa subito'. Scusi se mi emoziono, ma… Mi ricordo ancora, lui è andato alla finestra o al balcone e ha chiamato. Io, dal telefono, sentivo le sue urla che dicevano 'Carmen! Carmen! Vieni! Vieni su' subito! E basta".