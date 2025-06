Quarto Grado, l'amico di Sempio e Poggi rompe il silenzio: “Garlasco? Andrea non era interessato a Chiara”

27 giugno 2025 a

Mattia Capra parla a Quarto Grado e rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Da mesi sono partite nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, per la cui morte è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi. Uno dei momenti cruciali della nuova inchiesta sono state le perquisizioni a casa del nuovo indagato Andrea Sempio. Ma i carabinieri di Milano, su delega della procura di Pavia, sono stati anche nelle abitazioni dei due amici di Sempio, Roberto Freddi e appunto Capra. Entrambi sono amici anche di Marco Poggi, fratello della vittima. Sempio, Capra e Freddi all’epoca del delitto frequentavano casa Poggi. Queste le parole di Capra alla trasmissione di Rete4 nel corso della puntata del 27 giugno: “Volevo prendere le distanze dal concetto di avete fatto fronte, uniti, squadra, perché sembra che ci dobbiamo coprire le spalle l'uno con l'altro. Non è così. E poi non mi piace che si parli come se fossimo un blob, c'è una persona e quindi ci sono tutti costantemente, c'erano occasioni in cui c'era uno, c'erano occasioni in cui non c'era l'altro, quindi uniti sì, siamo ancora amici assolutamente. Andrea non era interessato a Chiara”.