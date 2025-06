Juventus, gli ex dirigenti vogliono il patteggiamento sulle plusvalenze dell'inchiesta 'Prisma'

27 giugno 2025 a

a

a

Nel filone di Roma del processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma', approdata nella Capitale dalla procura della Repubblica si Torino, sono state presentate richieste di patteggiamento per circa dieci imputati. Le pene proposte dalle difese degli imputati, oscillano tra 1 anno e 8 mesi fino agli 11 mesi. L'inchiesta coinvolge figure di primo piano del recente passato dirigenziale della Juventus, tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Proprio per quest'ultimo, ex amministratore delegato della Juventus, il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha chiesto il 'non luogo a procedere', differenziando la sua posizione da quella degli altri ex vertici. Gli altri imputati, invece, dovranno rispondere a vario titolo di accuse che vanno dall'aggiotaggio, all'ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni: battuto Luca Pancalli

L'indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie e supposte operazioni finanziarie opache legate alla gestione degli stipendi dei calciatori durante la pandemia di Covid-19, quando il calcio italiano, come molti altri settori, attraversava una crisi economica legata allo stop dei campionati. Secondo la procura capitolina, sarebbero emersi accordi per la dilazione o il pagamento differito di compensi che non sarebbero stati registrati nei bilanci in modo conforme. Tutte queste manovre, sempre secondo l'accusa, avrebbero avuto l'obiettivo di mantenere i parametri richiesti dalle autorità di vigilanza finanziaria e sportiva. Ora la palla passa al giudice per l'udienza preliminare di Roma, Anna Maria Gavoni, che il prossimo 22 settembre dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità delle richieste di patteggiamento, o se si andrà a giudizio ordinario.