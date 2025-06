Marco Poggi "non era con i suoi". I legali della famiglia di Chiara: "Fantasia e falsi scoop"

25 giugno 2025 a

a

a

I riflettori si accendono di nuovo sulla figura di Marco Poggi, il fratello di Chiara, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007. Ad attirare l'attenzione della stampa sono le parole del gestore dell'albergo in Trentino in cui soggiornava la famiglia della vittima il giorno dell'omicidio. "I coniugi Poggi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro", ha detto l'uomo al settimanale Giallo dopo 18 anni. Una versione, questa, che non trova conferma in quanto la famiglia ha sempre detto e cioè che era in vacanza a Falzes, con Marco e il suo amico Alessandro Biasibetti (oggi frate) e i suoi genitori. "Non ha mai sentito nominare i Biasibetti", ha rivelato l'uomo al settimanale. La ricostruzione fornita dall'albergatore ha attirato la reazione dei legali dei Poggi.

Traballa l'alibi di Marco Poggi? L'albergatore: "quel giorno non era in Trentino"

La famiglia della vittima ha bollato come "fantasia" e "volontà di vedere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte" le notizie anticipate in queste ore da Giallo. "Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo", fanno sapere in una nota congiunta gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che rappresentato il padre della 26enne uccisa, Giuseppe Poggi, la madre Rita Preda e il fratello Marco.