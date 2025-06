Garlasco, minacce al testimone del Santuario della Madonna della Bozzola

25 giugno 2025 a

a

a

I diciotto anni trascorsi da quel lontano 13 agosto 2007 hanno alimentato misteri, dubbi e sospetti, arrivando a generare teorie alternative. Una di queste è quella che lega l'omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi, al Santuario della Madonna della Bozzola, scosso da un giro di presunti abusi sessuali. Ombre, queste, su cui è stata rifatta luce dal fedele Maurizio, che in tv aveva parlato di Andrea Sempio, unico nuovo indagato, come di un frequentatore di quel luogo di culto. Dichiarazioni, le sue, che lo hanno portato a subire minacce.

Garlasco, l'audio choc delle zie di Chiara: "Se è morta tra le 9,30 e le 10 ci siete dentro voi"

Dopo l’intervista in esclusiva a Mattino Cinque News in cui aveva parlato della presenza del gruppo vicino a Chiara Poggi all’interno del santuario, il testimone è tornato a parlare ai microfoni Mediaset spiegando che quanto dichiarato fa riferimento agli anni 2006-2007 e che lui frequenta il Santuario della Bozzola dal 1993. Maurizio, che è stato sentito due volte dai carabinieri di Vigevano, è stato ora intimato "a parlare meno con i giornalisti perché in grado di far dire ciò che vogliono loro". “È risultato che qua ci sono persone psichiatriche al posto di essere all’ospedale”, si sente nell'audio che è stato fatto ascoltare nel corso della puntata.