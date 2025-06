Meteo, Sottocorona è netto: "Assolutamente nulla". Cosa cambia giovedì

24 giugno 2025 a

Osservando la mappa che Paolo Sottocorona ha mostrato nello studio di Omnibus, è facile dedurre che tempo ci attende: "Eventuali nuvole non si vedono neanche. Siamo proprio al centro di una zona di alta pressione". Il quadro della previsione di oggi, infatti, contiene solamente "qualche debole precipitazione tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia" e la si deve al meccanismo classico che scatta quando ci sono pochi venti e un cielo sereno. Sul resto d'Italia, "assolutamente nulla", ha assicurato il meteorologo.

L'alta pressione domina sull'Italia. Sottocorona: il tempo sarà stabile

Nessun cambio di passo decisivo domani, a parte "qualche precipitazione in più sulle zone alpine, soprattutto sulla parte occidentale", ma si tratta di "un millimetro o due di pioggia tutte e 24 le ore". Piccolo scatto si verificherà giovedì, quando si presenteranno "fenomeni localmente intensi sulle zone di Nord Ovest alpine, ma in qualche caso anche un po' più verso la pianura e lo stesso vale per la parte centrale-orientale", ha anticipato Sottocorona.

Giuliacci: domina l'anticiclone africano ma occhio ai "temporali improvvisi"

Salvi il resto del Nord, il Centro e il Sud, dove il tempo sarà "sempre sereno e poco nuvoloso". Quanto alle temperature, "non ci sono state grande variazioni". Secondo la tendenza, nelle prossime 24 ore, potrebbe verificarsi un leggerissimo aumento dei valori, "un pochino più marcato forse al Nord", ha chiosato.