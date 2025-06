Giubileo 2025, Rino Fisichella: «Ha portato ulteriore bellezza alla città»

19 giugno 2025 a

Il Giubileo 2025 "ha portato ulteriore bellezza alla città. Vescovi da ogni parte del mondo mi manifestano la bellezza che questo Giubileo ha portato alla città di Roma". L'ha detto il delegato al Giubileo per il Vaticano, monsignor Rino Fisichella, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sul Giubileo dei giovani alla Facoltà di Economia di Tor Vergata.

"Tuttavia loro vedono la bellezza del centro ma noi sappiamo quanto ha portato questo Giubileo anche nelle periferie, come qui a Tor Vergata, e tutto questo avviene in sicurezza, le migliaia di persone che ogni giorno sono in via della Conciliazione ci ringraziano per come si sentono accolte e in sicurezza", ha concluso.