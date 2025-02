Papa Francesco, come sta il Pontefice: "Polmonite bilaterale"

18 febbraio 2025 a

Il quadro resta complesso, la novità è l’insorgenza di una polmonite bilaterale. Queste le condizioni di Papa Francesco dopo il quinto giorno di ricovero all’ospedale "Gemelli". Come comunicato dall’aggiornamento della Santa Sede «gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso». La novità arriva dalla «tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto, prescritta dall’equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico "A. Gemellì" che «ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un’ ulteriore terapia farmacologica». Insomma: «l’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso». Ciononostante Papa Francesco è di umore buono. Ha ricevuto l’eucarestia e ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui». Così nel consueto bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa redatto dalla Sala Stampa Vaticana.

Bergoglio non prenderà parte al Giubileo dei Diaconi che si terrà nel fine settimana. Niente udienza sabato 22, mentre, per quanto riguarda la Santa Messa della domenica in San Pietro, il Pontefice ha delegato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo. Il Papa continua però il suo lavoro anche dal nosocomio romano. Ha accettato le dimissioni di monsignor Jean-Pierre Blais dal governo pastorale della diocesi di Baie-Comeau in Canada. Mons. Blais in passato era inserito nell’elenco degli alti prelati della Chiesa Cattolica del Québec accusati di abusi sessuali raccolti in una class action contro la diocesi. Al suo posto il Papa ha nominato il reverendo Pierre Charland