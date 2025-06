Martina Carbonaro, il reo confesso scrive al Papa: "Chiedo perdono"

19 giugno 2025 a

a

a

Alessio Tucci, il 18enne in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, ha scritto una lettera a Papa Leone XIV per chiedere perdono. L’ha affidata a un sacerdote che opera come volontario nel penitenziario. Nel messaggio, Tucci implora il Santo Padre di pregare per Martina, uccisa lo scorso 26 maggio ad Afragola per avergli negato un abbraccio.

Il gesto ha provocato l’indignazione della madre della vittima, che sui social ha dichiarato: “Spero, caro Papa, che non gli risponderete neanche. Un mostro ha ucciso la mia unica figlia. Niente perdono. Voglio giustizia. Fine pena mai”.

Intanto, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Alessio Tucci è indagato per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Gli inquirenti stanno esaminando i dispositivi elettronici sequestrati a Tucci, alla sua famiglia e alla vittima, sotto la supervisione dei carabinieri della sezione cyber investigativa.