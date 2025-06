MeteoGiuliacci: "Tregua sull'Italia". Quanto calano le temperature

16 giugno 2025 a

L’Italia beneficia in queste ore di una temporanea tregua dal caldo estremo grazie all'arrivo di una "goccia fredda" nordatlantica. Come sottolineato dagli esperti del meteogiuliacci.it l'ingresso di correnti più fresche ha già ridimensionato l’anticiclone africano al nord, provocando fenomeni violenti come temporali e grandinate. Il peggioramento proseguirà tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, quando piogge intense e possibili nubifragi colpiranno le regioni centrali e parte del Sud, in particolare Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e l’Appennino centro-meridionale. Giovedì 19 sarà la volta di Calabria e Sicilia. Oltre al maltempo, è previsto un calo termico diffuso, con temperature in discesa fino a 10°C.

Quanto dura il caldo. Giuliacci: "Due ondate ma...", le date della tregua

Ma la parentesi fresca sarà breve: già da venerdì l’anticiclone africano tornerà protagonista, riportando caldo intenso. Lo zero termico si alzerà oltre i 4000 metri e nel weekend si attendono picchi oltre i 35°C su Pianura Padana, centro-sud tirrenico e Isole Maggiori.