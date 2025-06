Villa Pamphili, la foto di Rexal Ford con la bambina: il controllo prima del ritrovamento

14 giugno 2025 a

Spunta una nuova foto di Rexal Ford, il 46enne americano che è stato fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili insieme alla madre. A diffonderla è il programma di Rai 3, Chi l'ha visto. Lo scatto, che è stato pubblicato sui social, ritrae l'uomo con in braccio una neonata, con ogni probabilità quella trovata poi cadavere nel parco romano. La foto, come si apprende, risale al 5 giugno, cioè a due giorni prima del ritrovamento dei due corpi nello spazio verde della Capitale.

Villa Pamphili, il sospettato fermato in Grecia. "Americano come madre e figlia"

La foto immortala l'uomo circondato da diversi agenti di polizia e mentre sembra fornire loro delle spiegazioni. Stando a quanto riferito dal programma condotto da Federica Sciarelli, la pattuglia era stata chiamata da qualcuno che aveva sentito la piccola piangere. Ad alzare la cornetta, come si apprende, potrebbe essere stata l'addetta alla reception di un albergo di Largo Argentina, insospettita dalle mosse del 46enne con la bambina. A quel punto, Ford sarebbe stato costretto a mostrare i documenti si sarebbe giustificato con un "Sono il padre".